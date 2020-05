Sul viale del tramonto i Samsung Galaxy S8: nuova tempistica aggiornamenti (Di lunedì 4 maggio 2020) C'era da aspettarselo e ora è accaduto: i Samsung Galaxy S8, da questo maggio 2020, cominceranno a ricevere un supporto software ben diverso da quello goduto finora. Gli aggiornamenti dei due vecchi top di gamma non saranno più mensili ma ben più dilatati. La conferma assoluta del nuovo corso delle cose giunge dallo stesso produttore. Nella pagina del sito Samsung, in particolare quella dedicata alla strategia software per i propri device, i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus non compaiono più nella lista dei modelli che ricevono gli aggiornamenti mensili di sicurezza. Nell'elenco restano i successori Galaxy S9 e ancora i più recenti esemplari top di gamma come i Galaxy S9, S10, naturalmente i Galaxy S20 e ancora i Note 10, Note 9 per arrivare in realtà anche ai Note 8. A dire la verità, se i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus dall'indubbio ... Leggi su optimagazine Abbattimento pini sul viale Atlantici - Altrabenevento scrive alla Soprintendenza

Da Foa condotta inappropriata. Ma il Cda Rai non poteva sfiduciarlo. Parla la consigliera di Viale Mazzini in quota 5S - Coletti : “L’ordine del giorno impediva un voto sul presidente”

Foa sotto processo anche in Cda. Sul caso Conte il presidente della Rai rischia la censura. Dopo la Vigilanza - secondo round a Viale Mazzini. E intanto si consola col posto in Treccani (Di lunedì 4 maggio 2020) C'era da aspettarselo e ora è accaduto: iS8, da questo maggio 2020, cominceranno a ricevere un supporto software ben diverso da quello goduto finora. Glidei due vecchi top di gamma non saranno più mensili ma ben più dilatati. La conferma assoluta del nuovo corso delle cose giunge dallo stesso produttore. Nella pagina del sito, in particolare quella dedicata alla strategia software per i propri device, iS8 e S8 Plus non compaiono più nella lista dei modelli che ricevono glimensili di sicurezza. Nell'elenco restano i successoriS9 e ancora i più recenti esemplari top di gamma come iS9, S10, naturalmente iS20 e ancora i Note 10, Note 9 per arrivare in realtà anche ai Note 8. A dire la verità, se iS8 e S8 Plus dall'indubbio ...

LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Via del Foro Italico: ?CHIUSA tra Viale di Tor di Quinto -Ponte Milvio al bivio di Via dei Camp… - enricodigiacomo : Non si fermano le operazioni antiambulantato della Polizia Municipale. Stamane si è registrato un altro sequestro d… - imperianews_it : Coronavirus, Vicepresidente Viale: “Ripensare mondo assistenza terza età ragionando anche sul futuro” - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Via del Foro Italico: ?CHIUSA tra Viale di Tor di Quinto - Ponte Milvio al bivio di Via dei Camp… - aristogitone1 : RT @sergiodis63: A Roma sul 74 non ci sono più filobus? Bene, Atac ripristini la situazione precedente all'estate 2019. Con lo 071 fino ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul viale Sul viale del tramonto i Samsung Galaxy S8: nuova tempistica aggiornamenti OptiMagazine CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti: Vercelli, 40 morti in casa riposo

L’Italia prova a ripartire da oggi 4 maggio, con l’avvio della Fase 2 e 4,4 milioni di italiani tornano al lavoro. L’emergenza Coronavirus, però, non è ancora finita, come sostenuto con forza dal prem ...

Coronavirus, al via la Fase 2 sulla tangenziale di Torino: subito incidenti, feriti e lunghe code. Poi il traffico è tornato fluido

TORINO. La Fase 2 della tangenziale di Torino si è aperta questa mattina, lunedì 4 maggio, con due incidenti in zona Sito-Interporto, che hanno provocato code, rallentamenti e tre feriti, uno dei qual ...

L’Italia prova a ripartire da oggi 4 maggio, con l’avvio della Fase 2 e 4,4 milioni di italiani tornano al lavoro. L’emergenza Coronavirus, però, non è ancora finita, come sostenuto con forza dal prem ...TORINO. La Fase 2 della tangenziale di Torino si è aperta questa mattina, lunedì 4 maggio, con due incidenti in zona Sito-Interporto, che hanno provocato code, rallentamenti e tre feriti, uno dei qual ...