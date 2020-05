Serie A, via agli allenamenti: la Roma a Trigoria, la Juve richiama tutti a Torino. Sassuolo già in campo (Di lunedì 4 maggio 2020) allenamenti Serie A- Ci siamo, si riparte. Dopo l’o del Viminale, le squadre di Serie A sarebbero ormai pronte a far ritorno in campo per allenarsi nei centri sportivi, osservando, ovviamente, il nuovo protocollo. Distante ben stabilite e nessun assembramento. Sarà possibile svolgere solamente allenamenti individuali. Entrando nello specifico, oggi la Roma inizierà le visite … L'articolo Serie A, via agli allenamenti: la Roma a Trigoria, la Juve richiama tutti a Torino. Sassuolo già in campo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Fase 2 - al via la ripresa degli allenamenti in Serie A : la situazione squadra per squadra

