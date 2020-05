Serie A, Salvini apre all’idea di finire la stagione al Centro-Sud: “Non vedo il problema, andrebbe benissimo” (Di lunedì 4 maggio 2020) Durante la trasmissione Rai “La Politica nel pallone”, Matteo Salvini si è detto favorevole alla ripartenza del campionato di Serie A. Ospite anche il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha espresso parere positivo in merito all’apertura dei centri sportivi. Salvini ha espresso il suo consenso a giocare le partite delle squadre del Nord, tra cui Inter e Milan, nelle regioni del Centro-Sud meno colpite dal virus: “Il calcio è anche un business, se muore di rimando si fermano tutti gli altri sport – ha detto il leader della Lega – Ci sono migliaia di posti di lavoro che ballano. E non parlo di Ronaldo o Ibrahimovic ma di tutto quello che ruota attorno. Chiaro, non ci può essere il via libera subito, tra una quindicina di giorni speriamo di avere delle rassicurazioni. Spero per giugno, altrimenti lo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Pinotti - ‘da Van der Leyen parole serie - Salvini stop campagna insensata’

Coronavirus - ultime notizie – Stop a fabbriche e servizi non essenziali. Mattarella : «Europa sta lavorando con serietà». Salvini torna ad appellarsi al Colle : «Convochi le opposizioni» (Di lunedì 4 maggio 2020) Durante la trasmissione Rai “La Politica nel pallone”, Matteosi è detto favorevole alla ripartenza del campionato diA. Ospite anche il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha espresso parere positivo in merito all’apertura dei centri sportivi.ha espresso il suo consenso a giocare le partite delle squadre del Nord, tra cui Inter e Milan, nelle regioni del-Sud meno colpite dal virus: “Il calcio è anche un business, se muore di rimando si fermano tutti gli altri sport – ha detto il leader della Lega – Ci sono migliaia di posti di lavoro che ballano. E non parlo di Ronaldo o Ibrahimovic ma di tutto quello che ruota attorno. Chiaro, non ci può essere il via libera subito, tra una quindicina di giorni speriamo di avere delle rassicurazioni. Spero per giugno, altrimenti lo ...

matteosalvinimi : #Salvini: Fosse per me le autocertificazioni le toglierei a tutti. Nessuno si va a cercare un virus. Via autocertif… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Migliaia di aziende, milioni di lavoratori dimenticati dallo Stato. Basta, non esistono Italiani di Ser… - Gazzetta_it : #Salvini: “Sì a ripartenza Serie A. Inter e Milan possono giocare al Centro-Sud” - CalcioWeb : ???? #SerieA, #Salvini apre all'idea di finire la stagione al Centro-Sud: 'Non vedo il problema, andrebbe benissimo… - 69Massy : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Fosse per me le autocertificazioni le toglierei a tutti. Nessuno si va a cercare un virus. Via autocertifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salvini Meloni: 'Sì alla ripresa della Serie A'. Salvini: 'Chiediamo i danni alla Cina'. De Luca a Fazio: 'Fratacchione' VIDEO Calciomercato.com Serie A, Salvini: «Se muore il calcio, si fermano anche gli altri sport»

Il leader della Lega Matteo Salvini prende una posizione netta sulla ripresa del campionato di Serie A. Impossibile pensare allo stop definitivo, significherebbe la morte di tutti gli altri sport: «Se ...

Coronavirus, Salvini: “Facile sparare sul calcio”

Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Gr Parlamento, della volontà del Ministro Spadafora di fermare il campionato: “Non sarebbe un problema se Mila ...

Il leader della Lega Matteo Salvini prende una posizione netta sulla ripresa del campionato di Serie A. Impossibile pensare allo stop definitivo, significherebbe la morte di tutti gli altri sport: «Se ...Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Gr Parlamento, della volontà del Ministro Spadafora di fermare il campionato: “Non sarebbe un problema se Mila ...