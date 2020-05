Serie A, Renzi: “Campionato riparta, Spadafora non decide solo” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus e Serie A, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi parte all’attacco: “Campionato riparta, Spadafora non decide solo”. Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, attacca a tutto campo il governo Conte: non c’è un argomento che sia legato al Coronavirus e alla fine rapida del lockdown che non venga commentato dall’esponente politico. … L'articolo Serie A, Renzi: “Campionato riparta, Spadafora non decide solo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Tennis : Paolo Lorenzi torna in campo con due vittorie e una sconfitta nelle International Tennis Series in Florida

'Io lavoro al dopo-Conte? Fesserie Berlusconi parla come Renzi-Prodi'

Ripresa Serie A - Tommasi : “No a corsie preferenziali. Ripartire quando i cittadini avranno tamponi e test” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus eA, il leader di Italia Viva, Matteoparte all’attacco: “Campionatononsolo”. Matteo, senatore e leader di Italia Viva, attacca a tutto campo il governo Conte: non c’è un argomento che sia legato al Coronavirus e alla fine rapida del lockdown che non venga commentato dall’esponente politico. … L'articoloA,: “Campionatononsolo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cronacadiroma : #4maggio - Matteo #Renzi favorevole alla ripresa del #campionato. Quindi la frecciata al ministro #Spadafora - romanewseu : #Renzi: “Ripresa #SerieA? #Spadafora non è il padrone del calcio” #ASRoma - patriziarutigl1 : RT @forzaroma: Ripresa #SerieA, #Renzi attacca: “#Spadafora non è il padrone del calcio”?? - forzaroma : Ripresa #SerieA, #Renzi attacca: “#Spadafora non è il padrone del calcio”?? - sportli26181512 : #Notizie #MatteoRenzi Renzi: «Il campionato riparta, Spadafora non ne capisce»: Non è stata presa ancora una decisi… -