New Amsterdam 3, Seconda Puntata: Max Conosce Alice! (Di lunedì 4 maggio 2020) New Amsterdam 3, trama Seconda Puntata: mentre Helen sembra trovarsi perfettamente a suo agio, Max inizia a riprendersi da ciò che è accaduto a sua moglie. Reynolds intanto prende una decisione… Prosegue New Amsterdam e, in questa terza Puntata, sono in arrivo molti colpi di scena. Si parlerà principalmente del cambiamento di Helen ma anche della Conoscenza molto importante che il dottor Goodwin sta per fare. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo però un piccolo passo indietro. New Amsterdam 3: dove eravamo rimasti Helen ha perso molto del suo prestigio per via dell'accusa che già dalla fine della stagione precedente pendeva su di lei. Infatti la dottoressa aveva aiutato una paziente oncologica e terminale ad assumere delle sostanze stupefacenti perché provasse meno dolore. Max è ovviamente dalla parte della ...

Ultime Notizie dalla rete : New Amsterdam Il finale forzato di New Amsterdam 2 lascia tutto sospeso tra Max ed Helen, la terza stagione andrà riscritta per il Coronavirus? OptiMagazine Koeman ricoverato d’urgenza: problemi al cuore

Ronald Koeman è stato ricoverato d’urgenza presso l’Amsterdam Medical Center di Amsterdam a causa di un problema cardiaco, accusato durante un giro in bicicletta. Secondo quanto riferito dalla moglie ...

Koeman ricoverato d’urgenza/ Ct Olanda in ospedale per problemi cardiaci: è cosciente

E’ di poco fa la notizia del pronto ricovero d’urgenza in ospedale di Ronald Koeman, commissario tecnico della nazionale di calcio olandese, sofferente di alcuni problemi cardiaci, non meglio precisat ...

