L'Autocertificazione diventa una canzone. L'ultimo singolo degli ex antifà dello Stato sociale (Di lunedì 4 maggio 2020) L'Autocertificazione si presta a qualsiasi ironia. Dopo le vignette, i video, le simulazioni giornalistiche arriva la canzone. A trasformare in musica la modulistica per uscire di casa ai tempi del covid ci pensa lo Stato sociale. Dopo l'esibizione per il concertone del primo Maggio da una piazza Maggiore di Bologna deserta esce oggi Autocertificanzone. Si chiama così il nuovo singolo de Lo Stato Sociale in uscita per Garrincha Dischi/Island Record. Che nello scorso fine settimana si poteva ascoltare, in anteprima, solo nelle radio dei supermercati. A quasi un anno di distanza dall'ultima pubblicazione, il collettivo bolognese rilascia questa instant song per raccontare un viaggio immaginario. Al di là dello spazio vitale delle nostre case. Autocertificazione, l'ultimo singolo de Lo Stato sociale Ancora più drammaticamente attuale dopo ...

