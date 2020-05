L'angoscia della ripartenza. Conte: "Tocca a noi evitare dolorosi dietrofront". Lamorgese: "Dobbiamo proteggerci" (Di lunedì 4 maggio 2020) Responsabilità, autocontrollo, prudenza. Sono le parole con cui il Governo accompagna la prima ripartenza italiana dopo il lockdown. Giuseppe Conte sul Corriere della Sera e Luciana Lamorgese sulla Stampa si rivolgono agli italiani per chiedere collaborazione, per evitare che i contagi ripartano e di dover tornare indietro. “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti” afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista sul Corriere della Sera, in cui rileva: “Non è una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la risposta della popolazione è stata molto efficace e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 maggio 2020) Responsabilità, autocontrollo, prudenza. Sono le parole con cui il Governo accompagna la primaitaliana dopo il lockdown. Giuseppesul CorriereSera e Luciana Lamorgese sulla Stampa si rivolgono agli italiani per chiedere collaborazione, perche i contagi ripartano e di dover tornare indietro. “Ladel Paese è nelle nostre mani.a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamopassi indietro adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti” afferma il presidente del Consiglio Giuseppein un’intervista sul CorriereSera, in cui rileva: “Non è una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la rispostapopolazione è stata molto efficace e ...

RaiTre : 'La libertà porta con sé sempre la responsabilità della scelta, la dimensione dell’angoscia. Gli esseri umani a vol… - HuffPostItalia : L'angoscia della ripartenza. Conte: 'Tocca a noi evitare dolorosi dietrofront'. Lamorgese: 'Dobbiamo proteggerci' - Faust89823700 : RT @Ali1250ke: Non ha misura la mia angoscia, Io stessa sulla soglia come un'ombra Sto a guardia della restante mia intimità. Ed ecco lo sq… - quiabuboira : RT @Ali1250ke: Non ha misura la mia angoscia, Io stessa sulla soglia come un'ombra Sto a guardia della restante mia intimità. Ed ecco lo sq… - juventinaleuca7 : RT @Ali1250ke: Non ha misura la mia angoscia, Io stessa sulla soglia come un'ombra Sto a guardia della restante mia intimità. Ed ecco lo sq… -