Johnson e il racconto-sfogo sul suo ricovero Se fossi morto | c' era un piano alla Stalin

(Di lunedì 4 maggio 2020) Erica Orsini Il primo ministro: "Momenti durissimi". In settimana dettagli sulla Fase 2 Era già tutto pronto per lo scenario peggiore. Mentre il numero dei decessi per Covid19 nel Regno Unito raggiunge quota 28.446, Borisracconta per la prima volta la sua tragica esperienza in ospedale e ammette che erano già stati studiati dei piani d'emergenza nel caso lui non fosse sopravvissuto. Nell'intervista in esclusiva concessa ieri al Sun spiega nei dettagli come andarono le cose in quella terribile settimana che ebbe inizio nella sera del 5 aprile, quando venne trasportato d'urgenza in ospedale e trascorse tre giorni nel reparto di cura intensiva del St. Thomas Hospital a Westminster. «Continuavo a chiedermi: ce la farò? Mi era difficile credere che in così pochi giorni la mia salute potesse essere peggiorata fino a quel punto e che ...