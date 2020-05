Il silenzio delle toghe avvolge le accuse (a scoppio ritardato) di Di Matteo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Un’accusa, molto pesante, fatta con una telefonata. Un’allusione - neanche troppo velata - a un passo indietro del governo rispetto alla mafia, messa in scena non nelle sedi istituzionali più opportune. Ma in diretta televisiva. E a due anni di distanza da quando i fatti sarebbero accaduti.Il gesto del pm Nino Di, oggi consigliere del Csm - oltre a far tremare il governo, e il Guardasigilli in primis - genera gran confusione. Per il mezzo attraverso il quale le sue parole sono state pronunciate, per le tempistiche, per il contenuto, che apre nuovi interrogativi sul recente passato. La sua esternazione segna un punto di rottura - forse il definitivo, ammesso che ce ne fosse bisogno, dopo le posizioni assunte dalla toga vicina a Pier Camillo Davigo in merito ai provvedimenti sulle carceri e sui prestiti alle imprese - tra il Movimento 5 stelle e il magistrato che ...