Generali acquista altre azioni proprie

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Assicurinforma di averto, dal 27 al 30 aprile 2020, complessive 300.000al prezzo medio ponderato di 13,0757 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3.922.710,00 euro. L’operazione di acquisto difa seguito a quanto comunicato lo scorso 13 marzo circa l’avvio del programma di acquisto dia servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo, in esecuzione della delibera dell’Assemblea deglisti del 7 maggio 2019 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 7 maggio 2019. A seguito degli acquisti effettuati, al 30 aprile, la Società e le sue controllate detengono 5.493.741, pari allo 0,349% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per Assicur, che porta a casa un ...