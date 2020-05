Esplode palazzina, restano intrappolati in 3: tra loro anche una bambina (FOTO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Una terribile esplosione a seguito di una fuga di gas ha fatto crollare una palazzina di tre piani in via G. Carissimi, al civico 40, nel Comune di Marino. A seguito dell’esplosione, avvenuta questa sera alle ore 19:56, sono rimaste sotto le macerie 3 persone, tra cui una bambina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per recuperare le persone sepolte dai calcinacci. Le squadre intervenute sono quella di Marino 15a, gli Usar, i Saf, i cinofili, la 1 B, la 1c, il Crrc con l’ausilio di un’autobotte e di un’autoscala. Presenti inoltre i carabinieri e i sanitari del 118. AGGIORNAMENTO: le persone coinvolte nel crollo erano due donne e una bambina. La bambina e una delle due donne sono in buone condizioni mentre l’altra è stata portata in ospedale in stato di incoscienza. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Roma - esplode una palazzina a Marino : bambina estratta viva dalle macerie - si cercano altri dispersi

Esplode palazzina - restano intrappolati in 4 : tra loro anche una bambina

Palazzina esplode nel centro di Seriate : "Un morto" (Di lunedì 4 maggio 2020) Una terribile esplosione a seguito di una fuga di gas ha fatto crollare unadi tre piani in via G. Carissimi, al civico 40, nel Comune di Marino. A seguito dell’esplosione, avvenuta questa sera alle ore 19:56, sono rimaste sotto le macerie 3 persone, tra cui una. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per recuperare le persone sepolte dai calcinacci. Le squadre intervenute sono quella di Marino 15a, gli Usar, i Saf, i cinofili, la 1 B, la 1c, il Crrc con l’ausilio di un’autobotte e di un’autoscala. Presenti inoltre i carabinieri e i sanitari del 118. AGGIORNAMENTO: le persone coinvolte nel crollo erano due donne e una. Lae una delle due donne sono in buone condizioni mentre l’altra è stata portata in ospedale in stato di incoscienza. ...

VIOLA_MARTELLA : RT @emanuelecarioti: +++ #Marino, #Roma, esplode una #palazzina per una #fugadigas; due donne e una bambina ferite 20:58 - emanuelecarioti : +++ #Marino, #Roma, esplode una #palazzina per una #fugadigas; due donne e una bambina ferite 20:58 - zazoomblog : Esplode palazzina restano intrappolati in 4: tra loro anche una bambina - #Esplode #palazzina #restano - CorriereCitta : Esplode palazzina, restano intrappolati in 4: tra loro anche una bambina -