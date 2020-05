Eav | Fase 2 a Napoli | i problemi di sovraffollamento sulla Cumana? Hanno riguardato

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Stamattina la situazione è risultata regolare e compatibile con le norme sanitarie sul trasporto pubblico su tutte le linee Eav. Un problema si è generato soltanto su un solo treno della Circumflegrea delle ore 7. Il treno, ad una sola composizione, accoglie normalmente e nel rispetto delle norme circa 400 persone, questa è la capienza prevista per il treno. La capienza massima prevista invece per garantire il distanziamento sociale è di 100 persone su quel treno. Il treno lungo il percorso si è affollato arrivando a contenere quasi 180 persone. Circa la metà di quello che porta normalmente. Stiamo monitorando la situazione e da domani quel treno verrà rafforzato con una doppia composizione”. Così il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, in merito alla denuncia del sindacato Usb sul viaggio di passeggeri ...