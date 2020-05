Da Roma: il compagno muore e lei gli dà fuoco sul balcone (Di lunedì 4 maggio 2020) La notizia era arrivata nel pomeriggio di ieri, da Roma. Poche e confuse informazioni. Non si riusciva a capire cosa stesse succedendo dopo le telefonate di alcune persone che chiedevano aiuto alle forze dell’ordine. Parlavano di un possibile incendio. Poi le agenzie battono la notizia: un uomo carbonizzato ritrovato sul balcone. Ma che cosa è successo e che cosa stava succedendo in una abitazione in zona Camilluccia a Roma? A poche ore di distanza dall’intervento di forze dell’ordine e Vigili del fuoco arriva la testimonianza della donna che ha dato fuoco al cadavere del suo compagno. La donna racconta che era molto già da tempo e che ha pensato di dare fuoco ai suoi resti; un macabro racconto che ha lasciato tutti senza parole. Tutto inizia con la telefonata dei vicini di casa di questa coppia. Si parla di un incendio. I vigili del fuoco arrivano ... Leggi su ultimenotizieflash Marcello Cesena | il comico si è sposato oggi a Roma con il suo compagno

Storie Italiane - la confessione di Elenoire Casalegno : "Il mio compagno è a Roma - non lo vedo da 20 giorni"

“Aveva un tumore ed è morto. Io l’ho solo bruciato, faceva un cattivo odore”. Con queste poche parole la settantenne con disagi psicologici trovata in casa con un cadavere carbonizzato sul balcone ha ...

Roma, brucia il corpo del compagno morto da un mese: “Non sapevo cosa fare”. Arrestata una 71enne

ROMA – Ha dato fuoco al cadavere del suo compagno, un 59enne, morto ormai da un mese. Poi, all’arrivo dei vigili del fuoco, ha cercato di non farli entrare in casa. Il tutto è accaduto ieri, domenica ...

