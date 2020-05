Ad aprile immatricolazioni auto praticamente azzerate

(Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Adla Motorizzazione ha immatricolato 4.279vetture, con una variazione di -97,55% rispetto ad2019, durante il quale ne furono immatricolate 174.924.Nello stesso periodo sono stati registrati 23.020 trasferimenti di proprieta’ diusate, con una variazione di -93,60% rispetto ad2019, durante il quale ne furono registrati 359.751. Adil volume globale delle vendite (27.299vetture) ha dunque interessato per il 15,67%nuove e per il 84,33%usate. Nel periodo gennaio-2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 351.611vetture, con una variazione di -50,69% rispetto al periodo gennaio-2019, durante il quale ne furono immatricolate 712.991. Nello stesso periodo di gennaio-2020 sono stati registrati 841.638 trasferimenti di proprieta’ diusate, con una variazione di ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - "In aprile sono state immatricolate in Italia 4.279 autovetture con un calo del 97,55% sullo stesso mese del 2019. Se si considera che le immatricolaz ...Sono poco più di 4.200 le auto immatricolate nello scorso mese, dati allarmanti ma che non stupiscono vista la quarantena Quanto può arrivare vicino allo "zero" il mercato dell'auto in un mese? La ris ...