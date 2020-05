2 giugno | la decisione di Mattarella e quel cupo precedente firmato Giorgio Napolitano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Con grande anticipo, il Quirinale e Sergiohanno fatto sapere che il prossimo 2salterà il tradizionale ricevumento che si svolge nei giardini del Colle per la festa della Repubblica. L'emergenza-coronavirus ha reso ovviamente impossibile celebrare l'evento, così la presidenza della Repubblica ha fatto sapere che non avrà luogo. E come nota il Corriere della Sera, non è la prima volta che la celebrazione del 2viene sospesa. Era infatti il 2012 quando, nel bel mezzo della crisi economica, decise in primis di snellire il formato del ricevimento per poi, nel 2013 e nel 2014, sospenderlo del tutto. Precedenti, insomma, che danno la cifra della gravità della situazione in cui versa l'Italia, ammesso e non concesso che ce ne fosse bisogno.