Ultime Notizie Roma del 03-05-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 maggio 2020)dailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio scatta domani la fase 2 oltre 4 milioni di lavoratori Torneranno in attività soprattutto over 50 e in prevalenza al nord si potrà fare visita ai congiunti che governo preciso chi sono parenti fino al sesto grado affini e affettivi stabili non gli amici e niente spostamenti nelle seconde case riaprono i concessionari possono riprendere il restauro di opere d’arte Molte le regioni che vanno in ordine sparso gli Stati Uniti intanto registrano altri 1435 casi in 24 ore un aumento in calo in rispetto ai giorni scorsi il totale dei morti supera così quota 66300 i casi totali rilevati nel paese sono 1130000 appello all’unità da parte dell’exincidente bus e intanto una quarantina di stati americani riaprono in cui ancora chiusi che ...