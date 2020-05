Striscia la notizia | servizio su Botteri | il programma si difende ma c' è il

(Di domenica 3 maggio 2020) Ieri sera abbiamo raccontato la polemica che sta imperversando sulada diverse ore, polemica centrata suldedicato all'aspetto estetico di Giovannache ha destato l'indignazione del web, del Cpo Fnsi, dell'Usigrai, del Cnog e Giulia Giornsliste che hanno espresso piena solidarietà alla giornalista.la, pioggia di critiche per ilsui capelli di Giovanna(VIDEO) Caso di body shaming o semplice satira tagliente 'alla'?lasu: ilsima c'; il precedente (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 03 maggio 2020 15:03.

trash_italiano : Striscia la Notizia e Michelle Hunziker sotto accusa dopo un servizio su una giornalista (il video è stato ora rimo… - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - TvTalk_Rai : Un servizio di Striscia la Notizia si concentra sui capelli della bravissima inviata #GiovannaBotteri. È satira o… - Mega_Fauna : RT @sailor_snickers: Io penso sia giunto il momento di eliminare Striscia la Notizia che non fa né ridere né informazione da un paio di dec… - ilapazzagioia : Che palle Antonio Ricci, che palle. Hai fatto una cosa fuori luogo (una delle tante, a dir la verità), ammettilo e… -

Dopo il servizio andato in onda nella puntata de 28 aprile di "Striscia la notizia", dove si dava conto della messa in piega di Giovanna Botteri, il programma è stato accusato di aver fatto volgare ir ...Roma, 3 mag. (askanews) – Michelle Hunziker non ci sta a entrare nel polverone che si è alzato per il servizio di Striscia la Notizia sul look dell’inviata da Pechino della Rai Giovanna Botteri. La co ...