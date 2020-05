ilNotiziarioInd : Solaro, trovato ferito e in stato confusionale, mistero in prima mattina - -

Un uomo di 33 anni è stato soccorso questa mattina a Solaro in via Galvani, dove è stato trovato in stato confusionale e con ferite agli arti. L’uomo, A.S. le sue iniziali, vagava lungo la strada poco ...SARONNO – “Scrivo a nome di mio nonno per ringraziare Mario e Giuliano per l’aiuto che avete fatto con tanta umanità ed attenzione. Per settimane siete sempre stati puntuali ed avete gestito mio nonno ...