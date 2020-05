Qualcuno ti dirà “Sii bella e stai zitta”, ma tu non farlo, mai (Di domenica 3 maggio 2020) C’è stato un tempo in cui non era così scontato che una madre desiderasse avere una figlia femmina. Era quello il periodo in cui nascere donna faceva quasi paura perché equivaleva a un destino di sottomissione assoluta alla famiglia e agli uomini, una vita di subordinazione. “Figlia mia, mi auguro tu sia donna“, una frase forse che le mamme delle nostre nonne non pronunciavano a cuor leggero, perché loro lo sapevano che nascere donna in una società di uomini era una sofferenza. Loro guardavano a quelle eroine forti, coraggiose e ribelli che combattevano per le altre donne, che si facevano portavoce di diritti e uguaglianze. Le cose oggi sono cambiate, certo, eppure c’è ancora una parte di società che silenziosamente e subdolamente offende le donne. Si tratta dell’eco di quella visione maschilista che ... Leggi su dilei (Di domenica 3 maggio 2020) C’è stato un tempo in cui non era così scontato che una madre desiderasse avere una figlia femmina. Era quello il periodo in cui nascere donna faceva quasi paura perché equivaleva a un destino di sottomissione assoluta alla famiglia e agli uomini, una vita di subordinazione. “Figlia mia, mi auguro tu sia donna“, una frase forse che le mamme delle nostre nonne non pronunciavano a cuor leggero, perché loro lo sapevano che nascere donna in una società di uomini era una sofferenza. Loro guardavano a quelle eroine forti, coraggiose e ribelli che combattevano per le altre donne, che si facevano portavoce di diritti e uguaglianze. Le cose oggi sono cambiate, certo, eppure c’è ancora una parte di società che silenziosamente e subdolamente offende le donne. Si tratta dell’eco di quella visione maschilista che ...

