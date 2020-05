Perché l’emoticon abbraccio su Facebook non è ancora disponibile per tutti e come funziona (Di domenica 3 maggio 2020) L'emoticon abbraccio su Facebook sta iniziando a fare breccia tra gli iscritti al social. In questo momento in cui gli abbracci reali sono negati per i limiti delle misure di contenimento Covid-19, anche la nuova e romantica faccina fa la sua parte, esprimendo sulla piattaforma un sentimento di vicinanza concreto. Nonostante la nuova emoticon sia molto gettonata, è pur vero che non tutti riescono ancora a trovatesela nel social tra le interazioni ai post. La diffusione della nuova funzione non è ancora completata: in particolar modo sarebbero non pochi i possessori di iPhone e ancora quelli di alcuni dispositivi Android a non visualizzare la simpatica faccina. Cosa va fatto in questi casi dunque? Va chiarito che chi utilizza Facebookj da desktop e dunque da browser, sembrerebbe non avere particolari problemi proprio nell'utilizzo della nuova emoticon abbraccio su ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 maggio 2020) L'emoticonsusta iniziando a fare breccia tra gli iscritti al social. In questo momento in cui gli abbracci reali sono negati per i limiti delle misure di contenimento Covid-19, anche la nuova e romantica faccina fa la sua parte, esprimendo sulla piattaforma un sentimento di vicinanza concreto. Nonostante la nuova emoticon sia molto gettonata, è pur vero che nonriesconoa trovatesela nel social tra le interazioni ai post. La diffusione della nuova funzione non ècompletata: in particolar modo sarebbero non pochi i possessori di iPhone equelli di alcuni dispositivi Android a non visualizzare la simpatica faccina. Cosa va fatto in questi casi dunque? Va chiarito che chi utilizzaj da desktop e dunque da browser, sembrerebbe non avere particolari problemi proprio nell'utilizzo della nuova emoticonsu ...

