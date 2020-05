MotoGP in tv oggi | GP Spagna 2020 virtuale | orario | programma | streaming | guida Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020), domenica 3 maggio, si correrà il GP didella: sono undici i piloti che hanno confermato la loro presenza sulla griglia di partenza, e tra di loro ci saranno anche gli italiani Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori e Francesco Bagnaia. Alle ore 15.00, in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sported in direttasu Sky Go, si terrà il terzo appuntamento riservato ai GP virtuali della stagione della, dopo quelli del Mugello e del Red Bull Ring: la sfida questa volta coinvolgerà la pista di Jerez e vedrà protagoniste tutte le classi. Gli altri partecipanti insaranno gli spagnoli Marc Marquez, Alex Marquez, Maverick Vinales, Iker Lecuona, Alex Rins e Tito Rabat, il francese Fabio Quartararo ed il lusitano Miguel Oliveira. La gara si svolgerà al meglio dei 13 giri per laed al meglio degli 8 ...