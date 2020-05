Giuseppe Conte: "Il futuro è nelle nostre mani, serve il rispetto delle regole" (Di domenica 3 maggio 2020) “Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”. Così Giuseppe Conte in un messaggio pubblicato su Facebook poche ore prima dell’inizio della fase 2.“Fino ad oggi - scrive - la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore”.Il premier aggiunge: £Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di più collaborazione, senso ... Leggi su huffingtonpost Serie A a rischio : Giuseppe Conte potrebbe decretare la fine del campionato già mercoledì

Giuseppe Conte : "Fieri del prof positivo al Covid che fa lezione online dall'ospedale"

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Fase 2, Luigi Bisignani: "Sergio Mattarella si è stufato di Giuseppe Conte". Voci dal Colle, come e quando cade il premier Liberoquotidiano.it Conte: “Non c’è una ricetta giusta per garantire la ripartenza senza pensare in primo luogo alla salute e alla sicurezza di tutti noi”

Domani 4 maggio scatta la «Fase 2»

