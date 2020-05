Genoa, Sturaro: «Mi manca il gruppo, cerco la normalità perduta» (Di domenica 3 maggio 2020) Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole sul momento Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb, sul momento che sta attraversando tutto il paese e su cosa farà dopo la quarantena: «Mi mancano i compagni, la vita nello spogliatoio, i rituali del gruppo, il puntare agli obiettivi. E mi manca il calcio, la mia passione più forte. La prima cosa? Un caffè al porto con gli amici. E poi una colazione al bar, una giornata di sole, una passeggiata. Cose semplici. La ricerca della normalità perduta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Stefano, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole sul momento Il centrocampista delStefanoè intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb, sul momento che sta attraversando tutto il paese e su cosa farà dopo la quarantena: «Mino i compagni, la vita nello spogliatoio, i rituali del, il puntare agli obiettivi. E miil calcio, la mia passione più forte. La prima cosa? Un caffè al porto con gli amici. E poi una colazione al bar, una giornata di sole, una passeggiata. Cose semplici. La ricerca della normalità». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Sturaro: «Provo paura per la pandemia, ma mi manca il calcio» - - Dalla_SerieA : Genoa, Sturaro e Nicola sul Ponte Morandi: 'Simbolo di rinascita' - - buoncalcio : #Genoa, #Sturaro e #Criscito celebrano la rinascita del #Ponte: “#Genova, ti sei rialzata anche questa volta”… - sportli26181512 : #Genoa, Nicola sul Ponte Morandi: 'Unico, questa è l'Italia che vogliamo': Insieme al tecnico, su Instagram, anche… - rajonee09 : @dorn328 @SuperSantos1977 @Maggico7 @GoalItalia @romeoagresti @kravotz Si ma per forza altrimenti il genoa non ti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sturaro Genoa, Sturaro: "Mi mancano i compagni, la vita nello spogliatoio, i rituali di gruppo" TUTTO mercato WEB Genoa, Sturaro: «Mi manca il gruppo, cerco la normalità perduta»

Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb, sul momento che sta attraversando tutto il paese e su cosa fa ...

Genoa, le reazioni dei giocatori al nuovo Ponte di Genova

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Di seguito le reazioni social dei calciatori del Genoa dopo la cerimonia per il varo dell’ultimo impalcato del Ponte Per Genova. Il pensi ...

Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb, sul momento che sta attraversando tutto il paese e su cosa fa ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Di seguito le reazioni social dei calciatori del Genoa dopo la cerimonia per il varo dell’ultimo impalcato del Ponte Per Genova. Il pensi ...