Egitto, l'ultima vittima di balaha-Sisi (Di domenica 3 maggio 2020) Chi definisce balaha, che vuol dire dattero, Abdel Fattah Al Sisi, il presidente-golpista che continua a tingere di sangue l'Egitto? Semplice: il popolo. Non solo quel popolo che lo odia, anche quello che l'accetta per paura. Un po' come l'italiano medio d'un tempo, che obbediva al puzzone-Mussolini pur detestandolo, tanti egiziani chinano la testa davanti al dittatore e lo sbeffeggiano a mezza bocca. Ma certi giovani coraggiosi e scanzonati, che credono nella democrazia e nell'ironia, non si (...) - Mondo Leggi su feedproxy.google Egitto - l'ultima vittima di balaha-Sisi

Egitto - muore in prigione per videoclip contro al-Sisi : il regista Shady Habash è l’ultima vittima del carcere dove si trova Patrick Zaki

Chi definisce, che vuol dire dattero, Abdel Fattah Al, il presidente-golpista che continua a tingere di sangue l'? Semplice: il popolo. Non solo quel popolo che lo odia, anche quello che l'accetta per paura. Un po' come l'italiano medio d'un tempo, che obbediva al puzzone-Mussolini pur detestandolo, tanti egiziani chinano la testa davanti al dittatore e lo sbeffeggiano a mezza bocca. Ma certi giovani coraggiosi e scanzonati, che credono nella democrazia e nell'ironia, non si (...) - Mondo

Il Cairo , 04 mag 08:12 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto ieri una telefonata dal ministro degli Affari esteri italiano, Luigi Di Maio. Lo riferisce un c ...

GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTA’ DI STAMPA

Nel giorno in cui veniamo informati che un fotografo e regista egiziano, Shady Habash, 24 anni, è morto in carcere in Egitto, dopo due anni di detenzione e di vana attesa di un processo, celebriamo, c ...

