Con la fine del lockdown torna la criminalità. Gabrielli invia una circolare a prefetti e questori. Disagio sociale e rischio infiltrazioni mafiose preoccupano il capo della Polizia (Di domenica 3 maggio 2020) Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha inviato una circolare a tutti i questori, prefetti e ai capi delle direzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nella quale si indicano le linee per riorganizzare gli uffici e calibrare tutti i servizi sul territorio in vista della Fase 2 il cui avvio è previsto il 4 maggio. La fine del lockdown porterà, infatti, a una ripresa della criminalità comune e predatoria e il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell’economia legale. La circolare di Gabrielli fornisce una serie di misure operative al personale, a partire dalla necessità di riorganizzazione i luoghi di lavoro per assicurare il distanziamento sociale fino alla rimodulazione degli orari di lavoro, dall’utilizzo dello smart working e dei dpi fino al trattamento economico per chi è impegnato ... Leggi su lanotiziagiornale "Quanti punti ha perso in un mese". Conte - il sondaggio "fine premier" : l'effetto Fase 2 che lo spazza via

Fase 2 al via ma è 'gimkana' tra regioni blindate e città di confine

‘Amici 17’ - Emma Muscat volta pagina dopo la fine della storia con Biondo : “Ho trovato una persona molto molto speciale” (Video) (Di domenica 3 maggio 2020) Il capo della Polizia, Franco, hato unaa tutti i questori,e ai capi delle direzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nella quale si indicano le linee per riorganizzare gli uffici e calibrare tutti i servizi sul territorio in vista della Fase 2 il cui avvio è previsto il 4 maggio. Ladelporterà, infatti, a una ripresa della criminalità comune e predatoria e il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell’economia legale. Ladifornisce una serie di misure operative al personale, a partire dalla necessità di riorganizzazione i luoghi di lavoro per assicurare il distanziamento sociale fino alla rimodulazione degli orari di lavoro, dall’utilizzo dello smart working e dei dpi fino al trattamento economico per chi è impegnato ...

RaiNews : Più della metà degli intervistati, il 57%, dichiara che, anche dopo la fine dell'emergenza, non si muoverà per fare… - rtl1025 : ?? Si potrebbe tornare alla celebrazione delle #messe con la presenza di fedeli 'probabilmente entro la fine del mes… - fattoquotidiano : Coronavirus, medici e infermieri inviati dall’Albania festeggiano la fine della missione con una festa in albergo:… - _sarawhitekim_ : @deboraeonni Tranquilla che ti riconoscebbero, almeno io sì ?? comunque alla fine fai sempre quello che vuoi, le per… - Ilchiccodimais : ?? Torta panna e fragole ?? Un dolce semplicissimo da realizzare anche per chi ha poca dimestichezza con i dolci, ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Con fine La grande trappola del "confine". Che cosa non si potrà fare qui ilGiornale.it A Rosignano oltre 250 famiglie vivono con i pacchi dei volontari

La Sorgente del villaggio, in tre settimane, segue 60 nuovi nuclei familiari. Il sindaco Donati: «Abbiamo consegnato 5mila buoni spesa, spero che il Governo proroghi l’intervento» ROSIGNANO. Ai 190 nu ...

Coronavirus, pattuglie pronte a bloccare bus e tram troppo affollati

Si sale e si scende separati. Parola d’ordine: evitare non solo gli assembramenti ai capolinea e alle fermate dei bus e dei tram, ma anche non incontrarsi proprio a meno che non accada a bordo dei mez ...

La Sorgente del villaggio, in tre settimane, segue 60 nuovi nuclei familiari. Il sindaco Donati: «Abbiamo consegnato 5mila buoni spesa, spero che il Governo proroghi l’intervento» ROSIGNANO. Ai 190 nu ...Si sale e si scende separati. Parola d’ordine: evitare non solo gli assembramenti ai capolinea e alle fermate dei bus e dei tram, ma anche non incontrarsi proprio a meno che non accada a bordo dei mez ...