Commercio | imprenditori napoletani costituiscono una task force per la Fase 2

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 maggio 2020) Sono ristoratori, barbieri, titolari di centri estetici,di diversi settori che si sono uniti in unae dicono: “Siamo qui per dare il nostro contributo alle istituzioni”. Unache chiede a Comune di Napoli e Regione Campania di essere ascoltata: “abbiamo idee e proposte che, a nostro avviso, sono utili in questa2 per garantire i protocolli di sicurezza”. Così un gruppo di operatori –, professionisti, commercianti – si mette a disposizione “gratuitamente, delle istituzioni per aiutare Comune di Napoli e Regione Campania a prendere misure economiche e tecniche da adottare per contenere il contagio in modo da consentire anche il proseguimento delle attività produttive, seppur in maniera, ridotta fino al termine dell’emergenza”. A far parte del gruppo di professionisti ci ...