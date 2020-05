Caso Striscia | Giovanna Botteri in giacca da Fabio Fazio E rifila una frecciata a

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - repubblica : Caso Botteri-Striscia la notizia, Michelle Hunziker si difende: 'Non era body shaming' - ria_valle : @m_hunziker @Striscia Sarebbe anche il caso che andaste a vedere il mercoledì sera l'hashtag di #chilhavisto, per r… - antoesposit : @m_hunziker @Striscia Ecco un caso di scuola per il famoso detto: La toppa peggio del buco -

Caso Striscia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caso Striscia