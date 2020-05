Carine Roitfeld e amfAR: CR Runway (in streaming) per raccogliere fondi per la lotta al Covid (Di domenica 3 maggio 2020) Se c’è una cosa che la diffusione del coronavirus non ha intaccato è la capacità di reinventarsi e, insieme, sovvertire per necessità sistemi ben collaudati al fine di offrire gli stessi prodotti di sempre. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 maggio 2020) Se c’è una cosa che la diffusione del coronavirus non ha intaccato è la capacità di reinventarsi e, insieme, sovvertire per necessità sistemi ben collaudati al fine di offrire gli stessi prodotti di sempre.

Carine Roitfeld, fondatrice di CR Fashion Book, ha creato Fashion Unites, un evento speciale globale di CR Runway in collaborazione con amfAR againstCOVID-19. La seconda edizione di CR Runway ha visto ...

amfAR 2020 CR Runway: i look e i protagonisti della prima sfilata “a casa”

30 minuti che hannorivoluzionato il mondo delle sfilate come lo conosciamo. Perché sì, il direttore casting c’era (Piergiorgio Del Moro) e persino quello dei movimenti (Stephen Galloway), ma tutti han ...

