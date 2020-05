Body shaming, battute e buonsenso: il caso Botteri de-costruito (Di domenica 3 maggio 2020) caso Giovanna Botteri-Striscia la notizia: le battute e il buonsenso Un po’ di riflessioni sparse sul caso Striscia la notizia-Giovanna Botteri: il servizio di Striscia la notizia sulla giornalista e il suo aspetto “trascurato” era meno feroce di quello che appare leggendo gli articoli indignati a commento. Il passaggio del servizio sul “finalmente si è fatta uno shampoo” era sgradevole. Sgradevole, “da linciaggio” è un’altra cosa. E lo era perché è evidente che di come appare in video alla Botteri frega meno di niente e che, come ha spiegato lei, a casa ci dovremmo occupare semplicemente di quello che una giornalista dice. Affermare però che un giornalista che va in video non ha alcun obbligo di occuparsi della sua immagine è vero fino a un certo punto. Forse giornalisti di lungo corso come la ... Leggi su tpi Giovanna Botteri e il body shaming a “Striscia” : risponde la Hunziker

