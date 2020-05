Strage Bologna, la Digos acquisisce puntata di “Report” (Di sabato 2 maggio 2020) In mattina la Digos di Bologna, per conto della Procura di Bologna, si è presentata presso la redazione di Report a Roma per acquisire il girato dell`inchiesta "Il virus nero", di Giorgio Mottola, andata in onda lo scorso lunedì, e la documentazione relativa alle notizie inedite trasmesse sulla Strage di Bologna. Nel corso del servizio, Report aveva mostrato documenti inediti relativi al sostegno dato in Inghilterra alla latitanza dei neofascisti italiani e aveva anche mandato in onda l`intervista esclusiva a Raymond Hill, ex dirigente del movimento neonazista inglese infiltrato per conto della polizia, che ha raccontato dell`incontro avvenuto quattro mesi prima della Strage di Bologna con un neofascista italiano, Enrico Maselli. Maselli avrebbe chiesto aiuto a Hill, secondo il racconto dell' infiltrato, e nel corso di una telefonata avrebbe annunciato un importante ... Leggi su ilfogliettone Strage di Bologna : il servizio di “Report” - il “casolare nero” e l’antifascismo edilizio

