Pochi tamponi | molti contagi | il Piemonte è un caso

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 2 maggio 2020) Il numero di nuove vittime registrate dalla Protezione civile, 474, non deve ingannare: ne incorpora quasi trecento che risalivano al mese di aprile e non erano ancora contabilizzate. Anche se non riguardano le ultime 24 ore, contribuiscono però a portare il totale dei decessi a 28.710. I nuovi casi sono 1.900. Le persone «attualmente positive» sono adesso appena sopra quota 100 mila. Oltre l’80% ha sintomi abbastanza lievi da non richiedere un ricovero. Ora che la Protezione civile è entrata … Continua L'articolo: ilè unproviene da il manifesto.