Martin Castrogiovanni/ “Su consiglio anche della mia fidanzata a casa cucino poco…”

(Di sabato 2 maggio 2020), Verissimo trasmetterà un'intervista in cui l'uomo raccontava di quando gli diagnosticarono un tumore. Una storia triste dal lieto fine

CorriereCitta : Martin Castrogiovanni: chi è, età, carriera, vita privata e curiosità - NeilBack : @LeicesterTigers Martin Castrogiovanni ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Castrogiovanni

Il Sussidiario.net

Martin Castrogiovanni condivide le sue giornate con i due amori più grandi della sua vita. Da un lato la fidanzata Daniela Marzulli, con cui lo vediamo abbracciato in uno degli ultimi post su Instagra ...Non sarà riproposta, come annunciato, l’intervista di Silvia Toffanin a Pamela Prati di un anno fa, nella puntata di Verissimo - le storie di sabato 2 maggio, alle ore 16 su Canale 5. L’annuncio della ...