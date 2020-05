Mancini | «Grande onore allenare l’Italia | Premier campionato più bello»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) Robertoracconta cosa si prova adl’Italia e affronta il tema della fiducia nei giovani nelitaliano Nel corso della lunga intervista concessa a BfcTv, Robertoha sottolineato l’orgoglio che prova nel vestire i panni del commissario tecnico dell’Italia. Ecco le dichiarazioni del tecnico. GIOVANI – «Poca fiducia nei giovani in Italia? Quando un ragazzo è giovane, se si intravedono qualità tecniche e morali, ma soprattutto tecniche perché se sono giovani crescono e migliorano, bisogna dare loro la possibilità di giocare anche in prima squadra anche con il rischio che i primi mesi possa avere difficoltà. A prescindere dall’età. Molti allenatori a volte non lo fanno perché pensano che per vincere i più esperti possano fare meglio, però bisogna dar fiducia ai ...