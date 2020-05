Justin Fashanu | il primo calciatore omosessuale Le persecuzioni | le accuse e il tragico

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020)nasce a Londra il 19 febbraio 1961. La sua è un’infanzia complicata: i genitori divorziano e, insieme al fratello John, viene prima collocato in un orfanotrofio, poi affidato ad una famiglia di Norfolk. La sua grande passione è il calcio. Talento cristallino notato nel 1978 dal Norwich che gli fa firmare il suocontratto da professionista. Segna 35 reti in 90 presenze. Viene chiamato dal leggendario Brian Clough al Nottingham Forest. Qui iniziano a diffondersi voci su una sua omosessualità e dopo pochi mesi i rapporti con l’allenatore si deteriorano, con Clough che arriva a chiamarlo “fottuto finocchio”. E’ l’inizio della fine. Vaga in giro per il mondo (Southampton, Notts County, Brighton & Hove, Los Angeles Heat, Edmonton Brickmen, Manchester City, West Ham) senza mai tornare a giocare su ...