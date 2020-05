“Io e i miei figli non lo potremo più riabbracciare” | la disperazione della moglie di Lino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pasquale Apicella, 37 anni, agente sceltopolizia di Stato, unae duepiccoli, l’ultima di appena sei mesi, è morto cercando di sventare una rapina a Napoli. “Una disgrazia senza eguali.e’ uscito domenica per il suo turno di lavoro e non e’ tornato più. Io e inon lo abbiamo più visto, non lopiù riabbracciare perché ci e’ stato strappato via mentre, con coraggio, faceva il suo dovere“. Sono le parolevedova di, Giuliana Ghidotti, che prova ad esprimere il proprio dolore. “Nulla sara’ più come prima per me e per i nostri bambini e non sappiamo come potra’ essere il nostro futuro senza di lui“, continua la donna. “Ho sentito il sostegno e l’abbraccio innanzitutto ...