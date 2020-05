Fase 2 | ecco le FAQ | risposte su congiunti e spostamenti

Sul sito del Governo, sono state pubblicate le FAQ. Scopriamo le domande con relative risposte in merito alle misure adottate nella Fase 2 Il prossimo 4 maggio avrà avvio la Fase 2. Sono appena state pubblicate, sul sito di Palazzo Chigi, una serie di FAQ che chiariranno ogni dubbio legato al dpcm del 26 aprile e che riguardano tutte le misure adottate dal Governo per la ripartenza. Vediamone alcune.

Coronavirus, fase 2. Cosa cambia per attività produttive, servizi, agricoltura, cantieri, pesca e università. La guida completa

Ecco le risposte alle domande più frequenti che riguardano questi argomenti. Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere? Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività ...

Virus, su bus e tram meno posti e obbligo di mascherine: cosa cambia per i passeggeri

Meno passeggeri a bordo, obbligo di mascherine, meno fermate e personale incaricato di "vigilare" sul rispetto delle prescrizioni. Ecco come l'Amat si prepara alla "fase due" dell'emergenza Coronaviru ...

