Battipaglia raggiunge la meta | zero contagi

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ed anchel’ambito traguardo:nel centro della Piana del Sele. Un risultato che arriva dopo il secondo doppio esito negativo sui sette cittadini che erano risultati positivi allo screening di massa realizzato, nelle scorse settimane, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici. Erano stati 819 i tamponi eseguiti, di cui sette erano risultati positivi. Con i risultati di oggi,può entrare nella fase due con maggiore serenità. Nella foto un’immagine della fase di screening effettuata nel comune di. L'articololaproviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia raggiunge

anteprima24.it

di Redazione Una donna di Battipaglia ha portato con se’ il figlioletto di 5 anni e si è messa in macchina, per raggiungere Capaccio Paestum e rilassarsi in spiaggia. Il fatto sarebbe accaduto dopo un ...