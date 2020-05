Arcuri, “Dal 4 maggio inizia una sfida ancora più difficile, non dimentichiamo i sacrifici fatti” (Di sabato 2 maggio 2020) In occasione del punto stampa dalla sede della Protezione Civile, il Commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ha fatto il punto sulla distribuzione delle mascherine e sui tamponi, due pilastri della seconda fase dell’emergenza coronavirus. Emergenza coronavirus, Arcuri: “Con il 4 maggio inizia una sfida ancora più difficile” “Con il 4 maggio inizia una sfida ancora più difficile. Da lunedì dovrà esserci uno scambio ragionevole tra libertà relativa e salute assoluta, quella di tutti”, ha esordito Arcuri parlando della seconda fase dell’emergenza coronavirus. “Da domani inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà …. Non dobbiamo dimenticarci i sacrifici fatti nel primo tempo e dobbiamo capire che saremo ancor più ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Arcuri “Dal 4 maggio i test sierologici”

SimoneCosimi : #Conte, i punti salienti dal 4 maggio: ??prezzi delle mascherine a 50 cent con ordinanza Arcuri e via Iva ??parchi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Protezionecivile continua il calo dei malati: 680 meno di venerdì. 2.622 nuovi guariti e 415 morti in… - MinisteroSalute : #Covid19italia, il commissario Arcuri: ?conclusa gara per test sierologici. Dal 4 maggio al via indagine su primi…

