Un eccesso i 150mila in rianimazione Basta scienziati | tocca agli influencer

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Maria Sorbi Il fondatore del Mario Negri: numeri per ipotizzare il peggiore dei peggiori scenari possibili. Ora serve una nuova comunicazione Un dossier che ipotizza 92 scenari diversi suona tanto come un «tutto e niente» che non è in grado di dare linee guida certe. Abbiamo girato i nostri dubbi a Silvio Garattini, fondatore dell'istituto di ricerca Mario Negri, per affidare a un uomo di scienza l'interpretazione di un testo che, da profani, sembra essere un po' troppo vago. Garattini, il dossier del comitato scientifico parla anche di 151mila casi in terapia intensiva. Un numero considerato abnorme da molti suoi colleghi. Cosa ne pensa? «Diciamo che è stato ipotizzato il peggior numero dei peggiori scenari che si potessero ipotizzare. Nello studio è stata presa in considerazione una serie infinita di combinazioni per capire quali ...