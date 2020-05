Toti, zero in geografia: “In Molise non c’è mare, fanno il bagno in qualche fiumiciattolo” (Di venerdì 1 maggio 2020) Milano, 1 mag – Davvero una bella gaffe quella del presidente della Liguria Giovanni Toti, che nel corso di un’intervista a Diritto e Rovescio, trasmissione di Rete 4, parlando della richiesta sua e di altre regioni del centrodestra di avere più autonomia rispetto alle “fasi” imposte dal governo se n’è uscito dicendo che il Molise non ha il mare e i suoi abitanti si bagnano in “qualche fiumiciattolo”. Toti: “I molisani fanno il bagno a fiume” Toti, facendo eco a tutti quei governatori di centrodestra (Jole Santelli in primis, seguita dai governatori di Sardegna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e, appunto, Molise) che premono per la riapertura delle attività commerciali nelle loro regioni. Toti ha quindi specificato che secondo lui le riaperture ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 maggio 2020) Milano, 1 mag – Davvero una bella gaffe quella del presidente della Liguria Giovanni, che nel corso di un’intervista a Diritto e Rovescio, trasmissione di Rete 4, parlando della richiesta sua e di altre regioni del centrodestra di avere più autonomia rispetto alle “fasi” imposte dal governo se n’è uscito dicendo che ilnon ha ile i suoi abitanti si bagnano in “fiumiciattolo”.: “I molisaniila fiume”, facendo eco a tutti quei governatori di centrodestra (Jole Santelli in primis, seguita dai governatori di Sardegna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e, appunto,) che premono per la riapertura delle attività commerciali nelle loro regioni.ha quindi specificato che secondo lui le riaperture ...

