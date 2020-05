“Si può aprire tutto” | un’altra regione contro il Dpcm varato dal Governo Conte

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 maggio 2020) "Le ordinanze introdotte dal Veneto non sono in contrasto con ilma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: "Le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del, abbia compreso le nostre volontà; penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia la possibilità di dimostrare un allineamento colper cui non le ritiriamo". "Il Veneto può aprir tutto - dice ancora più chiaramente Zaia - ovviamente su base solida di una certificazione che ci dà il Comitato scientifico. Ma noi potremmo, in linea di principio, affrontare qualsiasi tipo di apertura". E aggiunge: ...