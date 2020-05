Renzi abbassa i toni ma insiste: "Il governo cominci a dare i soldi" (Di venerdì 1 maggio 2020) "O sto insieme alla maggioranza o me ne vado? Oppure, dico io, il governo smette di fare Dpcm e comincia a dare soldi". Dopo il duro intervento in Senato contro Giuseppe Conte, nel quale era arrivato a minacciare la sfiducia, Matteo Renzi parla a Zapping su radio Uno Rai e invita: "Le cose contestate anziché criticate per partito preso siano prese per quello che sono". Detto questo, il leader Iv lancia un segnale distensivo a Palazzo Chigi: "Mi sembra di vedere segnali incoraggianti. Il presidente del Consiglio si è reso conto che le cose non vanno sulla liquidità", esemplifica. "Una fase 2 a più velocità" Renzi avverte che "c'è una divisione sempre più forte tra chi è garantito e chi no, e non c'è solo l'elemento psicologico. Dopo due mesi di domiciliari - dice ancora - mancano le certezze". Una ... Leggi su agi (Di venerdì 1 maggio 2020) "O sto insieme alla maggioranza o me ne vado? Oppure, dico io, ilsmette di fare Dpcm ea a". Dopo il duro intervento in Senato contro Giuseppe Conte, nel quale era arrivato a minacciare la sfiducia, Matteoparla a Zapping su radio Uno Rai e invita: "Le cose contestate anziché criticate per partito preso siano prese per quello che sono". Detto questo, il leader Iv lancia un segnale distensivo a Palazzo Chigi: "Mi sembra di vedere segnali incoraggianti. Il presidente del Consiglio si è reso conto che le cose non vanno sulla liquidità", esemplifica. "Una fase 2 a più velocità"avverte che "c'è una divisione sempre più forte tra chi è garantito e chi no, e non c'è solo l'elemento psicologico. Dopo due mesi di domiciliari - dice ancora - mancano le certezze". Una ...

Agenzia_Italia : #Renzi abbassa i toni ma insiste: 'Il governo cominci a dare i soldi'. - massimogrossi2 : @gianny0162 @Ignazio_LaRussa Intendevo sciacalli a gioire dell'evento. Comunque tranquilli Renzi non farà cadere nu… - francescolup54 : @ArtemiosMilani Renzi è come Salvini, Salvini parla in nome di 60mln di italiani Renzi per non essere da meno parla… - Vallina84s : Renzi io ti ho votato, oggi non ti eleggerei nemmeno amministratore del mio condominio. Questa frase ti abbassa, pe… - ManuelPeruzzo : Dietro Renzi c'è Casini che si abbassa la mascherina per toccarsi il naso e la bocca, orecchie. E per fortuna che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi abbassa Renzi abbassa i toni ma insiste: "Il governo cominci a dare i soldi" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Renzi abbassa i toni ma insiste: "Il governo cominci a dare i soldi"

"O sto insieme alla maggioranza o me ne vado? Oppure, dico io, il governo smette di fare Dpcm e comincia a dare soldi". Dopo il duro intervento in Senato contro Giuseppe Conte, nel quale era arrivato ...

Non abbiamo più bisogno del buon esempio tedesco

La (presunta) subalternità economica, politica, culturale, sociale, del nostro Paese sta trovando un imprevisto ridimensionamento. E quel gioco politico e di società che ci fa sentire quasi in colpa, ...

"O sto insieme alla maggioranza o me ne vado? Oppure, dico io, il governo smette di fare Dpcm e comincia a dare soldi". Dopo il duro intervento in Senato contro Giuseppe Conte, nel quale era arrivato ...La (presunta) subalternità economica, politica, culturale, sociale, del nostro Paese sta trovando un imprevisto ridimensionamento. E quel gioco politico e di società che ci fa sentire quasi in colpa, ...