Pontifex_it : #PreghiamoInsieme oggi per i defunti, coloro che sono morti per la pandemia; in modo speciale per i defunti “anonimi”. - stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che i morti di Bergamo, se potessero parlare, direbbero “Ripartite per noi”. Temo che insieme… - LucaBizzarri : “Bel discorso, dai, tutto sommato, in italiano, dai che tu sei bravo a fare ste robe qui. Ecco io toglierei la roba… - conteDartagnan : Oh ma hai sentito cosa ha detto Renzi? No sinceramente no... Ha fatto parlare i morti... Ma che davvero? Si ha… - ottogattotto : RT @TurcaVan: Di tutto ciò che ha detto Renzi ricordate solo la frase sugli anziani morti ammazzati? Niente di condivisibile? Siete accecat… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti che Morti che parlano Il Fatto Quotidiano Morto anche il figlio dell’edicolante

Mauro Borgonovo (53 anni) piegato dal virus dopo la mamma Anna Maria (80). La moglie: «Ho provato a sperare fino all’ultimo». Il sindaco: «Colpita la nostra comunità» A distanza di tre settimane dalla ...

VIVI E LASCIA VIVERE/ Anticipazioni puntata 7 maggio: Renato non è morto?

Vivi e lascia vivere torna in onda la prossima settimana, giovedì 7 maggio, con la terza puntata su Rai1. La situazione di Laura (Elena Sofia Ricci) continua ad essere abbastanza complicata. Nei pross ...

