L' infermiera oltraggiata dal vicinato | «Ogni notte mi tolgo l’uniforme | ma la

(Di venerdì 1 maggio 2020) LUCCA. Occhi che ti guardano, e gridano. Dall’altra parte, il volto in gran parte nascosto da una mascherina, il corpo totalmente ricoperto da una tuta, la voglia di aiutare, alleviare la sofferenza dei malati. L’Damiana Barsotti, 48 anni, di Massa Macinaia, frazione del Capannorese, in provincia di Lucca, ha dovuto farci l’abitudine. Non perché al dolore ci si possa abituare, quello no. Ma d’altronde il suo lavoro le impone di respirarla, la sofferenza, lì, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Luca” di Lucca. Da quando, poi, il coronavirus ha cominciato a diffondersi tra le gente, la sua professione è cambiata. Nel profondo. È lei - che nelle settimane scorse è stata maltrattata, per la sua professione - a raccontare come le giornate trascorrano in reparto, scandite da impegni ...