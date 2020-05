La Sicilia si risveglia | parte la «Fase2» VIDEO

Leggi su direttasicilia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ininizia ufficialmente la Fase 2 e finisce la zona protetta avviata per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Avviata la “graduale riapertura” che il presidente della Regionena, Nello Musumeci, aveva preannunciato nei giorni scorsi. L’ordinanza, firmata oggi e in vigore dal 4 al 17 maggio, si muove all’interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche “forzatura”. A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. Disco verde anche per l’asporto ai ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può accedere al cimitero e acquistare fiori e piante. Un’attenzione, nell’ordinanza, anche verso gli animali da ...