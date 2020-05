Gigi Hadid conferma la gravidanza | Aspetta una bambina da Zayn Malik

(Di venerdì 1 maggio 2020) È arrivata finalmente, per la gioia dei fan, ladella diretta interessata. La top model è incinta eunadal compagno. Finalmente è arrivata ladellache tutti i fan sivano.è incinta eunadal compagno, il cantante, … L'articololaunadaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

vogue_italia : 'Divento nonna a settembre': Yolanda, mamma di Gigi, ha confermato la notizia - team_world : È ancora troppo presto per le congratulazioni??????? ‘Zayn e Gigi’ - ughtweetshs : RT @GigiHadidIT: Gigi Hadid mentre parla della sua festa di compleanno e della sua voglia più grande dovuta alla gravidanza: bagel! Proprio… - Novella_2000 : Gigi Hadid è incinta: le prime dichiarazioni della modella - niallhcalum : RT @GigiHadidIT: Gigi Hadid mentre annuncia la sua gravidanza durante la sua intervista al Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Home Edition… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid

Finalmente è arrivata la conferma della gravidanza che tutti i fan si aspettavano. Gigi Hadid è incinta e aspetta una bambina dal compagno, il cantante Zayn Malik, ex One Direction. Una notizia scritt ...1Dopo le numerose voci, finalmente arriva la conferma che Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik. La modella parla per la prima volta della sua gravidanza Solo qualche giorno fa, a sorpresa, abbiamo scope ...