Conte: "Chiedo scusa per i ritardi negli aiuti. Non ignoro la rabbia" (Di venerdì 1 maggio 2020) "Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l'azione del governo. Credo sia l'unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook. "Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto", ha continuato Conte. "Lo Stato, ... Leggi su agi Conte : “Chiedo scusa per i ritardi di pagamento - la vostra rabbia non cade nel vuoto”

