Conte bacchetta le Regioni e valuta «l’apertura di nidi e materne a giugno»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 maggio 2020) «Un approccio non graduale della riapertura porterebbe a una recrudescenza dell’epidemia». Non si stanca di ripeterlo il premier Conte nell’informativa alla Camera e al Senato. Tutte le decisioni prese finora sono state guidate da questo principio che arriva dai comitati e dagli esperti del mondo scientifico. Riaprire troppo presto porterebbe conseguenze sul sistema sanitario «che potrebbero essere ancora maggiori per la nostra economia».