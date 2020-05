Assassin' s Creed Valhalla e la lama celatanon così tanto celata | il creative

Assassin's Creed Valhalla e la lama celata...non così tanto celata: il creative director spiega perché (Di venerdì 1 maggio 2020) Se avete dato uno sguardo al reveal trailer di ieri dedicato ad il nuovo Assassin's Creed Valhalla, potreste aver visto l'apparizione della lama celata, che non è poi così tanto celata, visto che si trova legava all'avambraccio del protagonista e messa in bella vista.Il creative director Ashraf Ismail ha rivelato la ragione di ciò in un video con i commenti degli sviluppatori. Si scopre che Eivor pensa che sia un'arma troppo bella per nasconderla. "Stiamo costruendo una storia vichinga", ha spiegato Ismail. "Volevamo che i giocatori vivessero nei panni di un guerriero vichingo e vivessero pienamente in quella fantasia, ma questo è nel mondo di Assassin's Creed. E così, nel nostro viaggio Eivor incontra Assassini. Eivor non sa necessariamente cosa significa, ma c'è una sorta di terreno comune e queste sono persone con cui Eivor ... Leggi su eurogamer Il reveal di Assassin's Creed Valhalla porta Ubisoft a regalare Assassin's Creed 2

Assassin's Creed Valhalla non avrà il sistema di livelli visto in Odyssey ed Origins

