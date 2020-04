Un gruppo di imprenditori consente all' Europa di continuare a lavorare grazie alla

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) FIJNAART, Paesi Bassi, 30 aprile 2020 /PRNewswire/Undiolandesi e belgi ha realizzato la piattaforma online RedFix per mettere rapidamente in collegamento i freelance, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro in. In questo modo, possono tuttidurante e dopo la crisi del Corona virus. Dopo un avvio riuscito nei Paesi Bassi, la piattaforma è stata lanciata anche in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Belgio. RedFix mette in contatto i freelance con i clienti business che possono postare i lavori che servono loro. La piattaforma si concentra principalmente sul settore edile, sanitario, logistico, tecnico e agricolo. Poiché sia le aziende, sia i liberi professionisti che i lavoratori autonomi, stanno attraversando un momento difficile, il servizio è gratuito e non vengono addebitate ...